4月起調漲電價，平均漲幅約11％，其中小商店每月用電量1501度至3000度調漲3％、3001度以上調漲5％。為推廣節電知識，鼓勵小型商業服務業響應節能政策，新北市經發局推出「店面節能設計指引手冊」及「服務業店面節能改造補助」，協助店面節省用電，降低電費支出。

經發局長何怡明表示，依據過去輔導小型商家的經驗，電費支出占整體營運成本超過20％，有效的能源使用是降低營運成本的關鍵。為強化零售、服務業小型商家的節電知識，汰換電器或設備升級，召集專家學者及民間團體共同制定「新北市店面節能設計指引手冊」，提供小型企業啟動標竿學習機制，減緩電價上漲對於營運上的衝擊，並跟上2030淨零碳目標。

經發局補充，新北市建築物多數屋齡老舊，缺乏散熱、通風、循環的設計，「新北市店面節能設計指引手冊」以淨零耗能建築為主軸，規畫認識電費單、店面設備及建築節能設計章節，並針對3大常見行業節能特性提出指引。

透過照明能效提升、裝設智慧電錶、使用一級能效電器產品、建物隔熱等措施達到建物深度節能的目標，裝設太陽能板發展再生能源，藉由「開源」跟「節流」措施達到建築物耗能的平衡。

本次指引手冊針對3大常見行業用電特性，設計相關節能手法。美髮業，有大量使用熱水的需求，可透過採用高效率電熱水器或熱泵系統達到節電效益，每年可節省約7萬5000度用電量。

售量販超市需以冷凍冷藏設備保持食物新鮮度，且設備需24小時全年維持一定的溫度，設計商業冷凍冷藏設備節能手法，包含設備主機效率提升、運轉操作與維護保養節能守則、妥善的空間規畫等，每年節電量約4萬5000度；餐飲業烹煮區設有鍋爐、烤箱、冷凍等設備，透過區隔熱源與空調製冷空間，降低冷房內空調負荷，實際節電範例，每年約可省下2441度電。