拾楀餐飲集團執行長曾柏憲表示，SAKImoto Bakery去年營收1.7億元，今年將以「精品美食選品店」的全新定位，透過複合店與純外帶店2種店型拓點，後者將鎖定進駐高鐵等交通轉運樞紐，預期今年營收可望突破2億元，目標明年全台展店達15家。

拾楀餐飲集團2020年取得日本甜點集團DOROQUIA HOLATHETA旗下大阪人氣生吐司品牌「SAKImoto Bakery」台灣總代理權，在疫情期間順利帶動市場熱潮，目前在台北、新北、桃園、台中、台南、高雄共設有10家門市。

SAKImoto Bakery此次進駐大直「NOKE忠泰樂生活」商場開出全台第11家門市，首度跳脫日本本店設計風格，邀請曾打造全球知名咖啡品牌％ARABICA嵐山店的旅日設計師 Elson 操刀設計，並結合集團新取得的Pablo，打造全球首家雙品牌聯名門市。

除了雙品牌首度攜手出擊，SAKImoto Bakery大直忠泰店也策略結盟VG集團旗下品牌「通庵熟成咖哩」，推出期間限定內用鹹食套餐，並引進東門知名咖啡店「A Fabules Day」主廚6款熱門甜點，以跨品牌、跨業態的複合店型式「甜鹹並進」，盼強化門市業績及競爭力。

在多角化經營產品、創造多款聯名企畫之際，SAKImoto Bakery門市店型也因應需求變化，鎖定交通樞紐熱點開出純外帶店門市，讓通勤、出差或國旅消費者以外帶方式享受美味。目前已開出桃園高鐵、高雄左營高鐵站2家門市，後續將同步展店。

同時，SAKImoto Bakery亦將展開全台城市巡迴，預計5月1日於桃園新光站前店攜手Pablo開出快閃門市。而去年與金色三麥聯名推出「SAKImoto極生啤酒」，近期再推出3款聯名啤酒新品，29日起於SAKImoto與金色三麥門市、全家便利商店限量銷售。