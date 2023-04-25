「千塘門市」位在桃園市觀音區草漯重劃區，為桃園航空城新興發展區，市府將草漯重劃區以「綠莊園、千塘居」為主題，打造成優質生活圈，呼應統一企業集團台灣7-ELEVEN第6,711店寓意，門市外觀設計以「綠芽」為理念，由統一企業集團美麗事業董事長高秀玲親自與團隊共同規劃，期許統一企業集團生活產業在地深根，並象徵集團各事業持續成長茁壯。

統一超表示，千塘百年來滋養沃土、豐碩鄉民，正如統一企業集團戮力發展生活產業，持續發揮創新精業整合精神，提供民眾各項日常所需，「千塘門市」整合創新規劃「生活風格提案」、「多元複合體驗」、「綠色消費生活」三大消費體驗。首度於門市設置「全球選物」、「均一價生活百貨」以及「百貨飾品專櫃」專區，「全球選物」匯聚質感美容美體、人氣零食飲品等逾550項商品，增添遊逛體驗；「均一價生活百貨」以生活提案概念引進日系生活用品，並以貼近消費需求的均一價格豐富購物樂趣；「百貨飾品專櫃」則攜手Lotin飾品，以經典肖像且具時尚設計美麗飾品打造個人魅力。

為提供在地顧客豐富日常消費生活體驗，「千塘門市」攜手統一企業、Semeur聖娜、Mister Donut、COLD STONE、博客來、K‧Seren、「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡、酒BAR、現烤哈燒專櫃等超過10種複合生活體驗，提供在地顧客全天多樣化豐富生活。門市內同時設置循環杯租借服務的「OPEN iECO循環杯還杯機」、可24小時回收PET寶特瓶、乾電池的「高效智慧回收機」；同步規劃新型態複合選品市集「OPEN!MART」、「天素地蔬」百款低碳蔬食美味，提供產地蔬果、優選食材等在地農漁商品等綠色生活體驗。