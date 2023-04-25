外傳警政署擬擴編保二總隊，將實施多項軍事訓練，擬規畫為「第二陸軍」，採30個月的時間訓練5500名警力，保護關鍵基礎設施。對此，內政部長林右昌今受訪重申，警察不會從事任何軍事行動，不需要過度延伸。不過，國民黨立委李德維批評，警察、軍人不同，不該混為一談。

外傳國防部將把保二總隊納入軍事訓練，軍警不分，被批評是把台灣烏克蘭化；對此，民進黨立委趙天麟表示，全民國防是戰力很重要一環，現在作戰是不對稱作戰，希望讓共軍出不了港、度不了海、上不了岸，即便上了岸也沒辦法佔領台灣。

趙天麟指出，讓民防系統和後備戰力發揮到保家衛國的能力，合法使用武力的系統讓保二警察提升，對於關鍵的基礎設施，是很重要的一環，不需要解讀烏克蘭化，全民有防衛意識，烏克蘭是很好的經驗。

林右昌今出席記者會回應，他昨天在內政委員會上說明，警察不會從事任何軍事行動，不需過度延伸；不過，關鍵基礎設施防護能力提升絕對必要，相關規畫與訓練，都是為關鍵基礎設施的防護，反滲透、反突擊，跟過去警察逮捕罪犯的任務不同，這是他們所面對的問題與威脅，必須來面對。

媒體追問，目前已有義務役守護關鍵基礎設施，是否已有與國防部協調？林右昌駁斥，這個說法是錯誤的，並沒有義務役在做防護；是否有多頭馬車情形？林右昌稱，當然不會有；至於戰時警察要聽內政部或國防部長指揮？林右昌也說，戰時當時是在戰時體制，這個完全沒有問題。