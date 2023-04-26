法新社報導，儘管泰國的性開放程度在東南亞名列前茅，但佛教徒占多數的泰國仍相當保守，許多情趣玩具皆屬非法。

自1940年代以來，保皇派民主黨（Democrat Party）一直是泰國政治的主要參與者，但它在2019年的大選中落敗，且在近日民調中表現低迷。泰國預定於5月14日舉行大選。

民主黨黨代表拉差達（Ratchada Thanadirek）昨天透過聲明表示，「情趣玩具有其作用，因為它們有助減少性交易，還有因性慾難以配合導致的離婚，以及性相關犯罪。」

該黨表示，儘管情趣玩具在泰國的某些地區被視為「傷風敗俗」，但仍有許多這類商品從海外非法流入該國。

任何人若因出售這類商品而被定罪，將面臨最高3年有期徒刑或最高1800美元的罰款。

民主黨表示，該黨支持允許18歲以上民眾合法購買這類商品。

民主黨是泰國歷史最悠久的政黨，曾誕生4位總理，上一位是艾比希（Abhisit Vejjajiva），他於2008年至2011年領導政府。目前該黨的民調支持率不到10%。

該黨去年還捲入性醜聞，當時14名女性投訴其前副黨魁普林（Prinn Panitchpakdi）性侵。普林則否認指控，相關案件仍在法庭審理中。