國民黨高雄兩個選區立委初選時間出爐，皆採全民調機制，第6選區率先於5月11日至5月16日登場，第7選區則是5月16日至5月21日。市黨部主委羅世雄指出，高雄採創新民調方式隨機挑3天做電話民調，避免外力因素干擾，反應真實民意。

國民黨市黨部表示，依據登記結果，第6及7選區均有多位參選人，日前邀集參選同志召開協調會，經參選同志一致同意，第6及第7選區將採全民調方式進行初選，並於民調作業結束隔天隨即公布民調結果。

第6選區（鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區61里）3人完成登記，包括高市議員黃紹庭、陳美雅、前高市議員陳若翠，競爭最為激烈。初選時間落在5月11日至5月16日，這區段間隨機3天做電話民調，其中1天需為假日。

第7選區（鳳山）有2人登記，包括高市議員李雅靜、鍾易仲。民調初選為5月16日至5月21日，同樣是隨機3天做電話民調，其中1天需為假日。

針對此次民調機制，國民黨高市黨部主委羅世雄指出，這次採創新作法，由兩家民調公司決定區段間隨機選3天做電話民調，避免故意灌票等外力因素干擾，藉此反應真實民意，而此「變通」方式也獲得參選人一致同意。