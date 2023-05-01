土耳其總統艾爾段和主要對手基里達歐魯都展開大型集會，進入最後兩週的激烈選戰越發白熱化。因為生病而未現身造勢3天的艾爾段今天強勢回歸，喊話要將對手逐出政治舞台。

法新社報導，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）支持者擠滿首都安卡拉中區一個可以容納數萬人的廣場，揮舞旗幟展現支持。連續3天沒有現身造勢活動的這位政壇老將已經看不出有生病跡象。

肩頭披掛著代表安卡拉的主要足球俱樂部圍巾，艾爾段向熱情群眾喊話說：「你們準備好來場壓倒性勝利了嗎？」

艾爾段說：「5月14日，若真主應允，我們國家會將他們逐出政治舞台。」他指的是世俗化領導人基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）和6個政黨組成的在野聯盟。

土耳其正經歷鄂圖曼帝國結束以來最重要選戰之一，69歲領導人艾爾段在倒數計時階段連續3天沒有現身後，今天走出他陣營宣稱的消化不良問題而強勢回歸。

艾爾段影響土耳其20多年來的經濟起落、社會轉型並且打壓異議人士，但是此刻生病動搖了他的強人形象。

他向群眾喊話說：「如各位所知，我最近生病，家家戶戶、每一個人都在為我祈禱。」

「我正在努力要讓自己配得上那些祈禱。」

艾爾段領導的伊斯蘭主義草根政黨於2002年上台至今，74歲的基里達歐魯和他的多元聯盟使艾爾段面臨執政以來最嚴峻選舉挑戰。

艾爾段2003年擔任總理，2018年根據新憲法成為權力鞏固的強權總統。（譯者：何宏儒）1120501