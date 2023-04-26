李心潔推出新歌〈親愛的，我想妳了〉。（滾石唱片提供）

李心潔推出新歌〈親愛的，我想妳了〉。（滾石唱片提供）

李心潔暌違20年回歸歌壇推出新專輯《盛開》，新歌〈親愛的，我想妳了〉，是她第一次參與作曲的作品，希望女性間都能成為陪伴彼此的好友，「好朋友是非常溫暖、重要的存在！」李心潔籌備新專輯時，就想寫一首歌送給她所有女性朋友及全世界的女性，因家中僅有她一個女生，下面有3個弟弟，「所以以前我都很羨慕別人有姐妹」。

李心潔表示，有位要好的女性朋友某次遇到困難找她訴苦，「我就像疼小孩一樣拍拍她、抱著她」，她認為小孩長大後就會離開，但好朋友永遠都在，坦言：「走到今天不僅朋友，包括我自己，都經歷了人生中的挫折，所以想藉這首歌去鼓勵所有女性朋友。」

〈親愛的，我想妳了〉是李心潔和音樂人黃韻玲攜手打造，並由導演劉明群拍攝MV，重現友人向她吐苦水的場景，也希望可以將不同年紀的女性經歷各種階段的模樣拍下，而身為「金馬影后」的她，在演員遇到比較重的戲份時，也親自上陣講戲，引導年輕演員入戲，看見成果的李心潔相當開心，直呼：「這時候發現自己可以發揮的專長更豐富」。

而回憶當時錄製情形，李心潔坦言自己許久沒有錄音，因此需要時間暖身，以適應自己的聲音和錄音的感覺。而黃韻玲也特別帶上 keyboard 陪她調整，最後2人在很自然的情況下完成作曲，讓李心潔十分感激。此外，李心潔也將於7月22日登上臺北流行音樂中心的舞台，舉辦出道以來首次個人售票專場演唱會。