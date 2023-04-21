桃園市青年局補助桃園市青年國際職業婦女協會辦理第3屆亞太區青年論壇，邀請國內外各領域專家學者，深度討論後疫情時代的智慧教育、經濟轉型與藝文產業等主題。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

亞太區青年論壇為亞洲與太平洋區最大的國際女性領袖論壇之一，台灣爭取到第3屆主辦權，今明2天在桃園登場，邀請國內外各領域專家學者，針對後疫情時代的智慧教育、經濟轉型與藝文產業等主題探討。桃園市長張善政出席表示，歡迎各國女性青年企業家與領袖到桃園探討全球趨勢，也鼓勵更多青年女性來桃園逐夢。

第3屆亞太區青年論壇由國際職業婦女協會亞太區青年總代表李佳樺，帶領桃園市青年國際職業婦女協會一同籌備，並由桃園市青年局補助辦理。張善政指出，首屆亞太區青年論壇在新加坡舉行，第2屆在日本，今年由台灣成功爭取主辦權，在國境解封後於桃園舉辦這次國際盛事，並以亞太地區為出發點，探討全球趨勢，相信連2天的論壇，將為世界帶來正面影響與改變。

前副總統呂秀蓮今也出席論壇，張善政說，呂是台灣國際職業婦女協會創會理事長，在2008年向國際總會提出申請，同年就獲得總會認可成立，是台灣新里程碑，感謝呂的努力，讓台灣成為第82個國家分會，且在歷任理事長15年來的經營下，目前已成台灣最重要的婦女組織之一。

張善政說，桃園是六都中最年輕的城市，近年來企業與工業聚落發展快速，擁有多元豐富的族群文化，在市府與市民共同努力下，不但為各行各業女性打造適合發展的環境，未來也將致力於創造更優質的女性創業及就業友善環境，與世界潮流接軌。

青年局長侯佳齡表示，今年論壇以「女性領導力：後疫情時代的重生力量」為主題，邀請國內外各領域專家學者，針對智慧教育、經濟轉型、藝文產業3大主題深度探討，也鼓勵更多青年女性在專業領域發揮影響力。

侯佳齡提到，論壇中除針對主題進行深度討論，青年局輔導的青創團隊「婕英生技」也在現場設攤展示，行銷自創自產的「CIRILLA希莉亞」系列保養品，將桃園青創產品推廣到國際。此外，桃園的青年創業政策將在5個友善主軸持續推動，包含資金友善、項目友善、資源友善、社群友善與數位友善，更多青年創業、多元文化及永續發展相關資訊，請至桃園市政府青年事務局網站查詢。