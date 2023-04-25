樂天桃園棒球場排水不佳引討論，副閣揆鄭文燦不滿藍營議員批評，斥是朱立倫任內興建，要張善政別抹黑。桃市府反擊，稱是議員本於職責質疑整建工程，市府依據事實發言，鄭文燦可針對議員質疑充分回應，無須牽扯張善政。

行政院副院長鄭文燦今出席活動面對媒體提問時指出，樂天桃園棒球場是國民黨主席朱立倫擔任桃園縣長時代興建，確實有很多缺失，自己上任接手維修後成最受歡迎棒球場，盼現任桃園市長張善政要懂得建設，別只會抹黑。

桃市府新聞處長羅楚東表示，桃園市議員對鄭文燦任內在桃園棒球場的相關整建工程提出疑問，是本於民意代表的職責，市府相關單位則是依據事實回應，鄭文燦若覺得有必要說明，針對議員的疑問充分回應即可，指稱市府團隊抹黑或張善政不懂建設的發言，實在是多餘了。

羅楚東提到，公共工程體檢委員會已完成竹圍漁港、平鎮文化公園地下停車場與楊梅區公所等三項工程，後續針對即將啟用或是興建中的工程，若有相關安全或工程疑慮，將依照專家學者的專業判斷，提報體檢會檢視。

體育局長許彥輝指出，桃園國際棒球場啟用逾13年，相關設施確有老舊或破損，現階段應以改善缺失及提升優化青埔棒球場域為首要，進而爭取國際賽事增加桃園市能見度，近期也將樂天桃猿共同協商，精進過去相關做法，優化運動場域，爭取高強度賽事，力拚球迷觀賽有感。