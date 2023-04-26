美國民主黨籍總統拜登（Joe Biden）週二（25日）發布3分鐘影片正式宣告投入2024總統大選，爭取連任。敵對的共和黨陣營釋出30秒的廣告抨擊拜登。共和黨罵拜登不稀奇，但由於這支廣告畫面是「純AI生成」，反而成了熱門話題，這很可能是大型政治機構團體利用AI生成影片首例。其中，台北101大樓遭遇空襲的假想畫面十分吸睛。

《紐約郵報》報導，拜登與現任副總統（Kamala Harris）週二宣布再度搭檔爭取連任之後，共和黨全國委員會（the Republican National Committee，RNC）隨即釋出這支由人工智慧（artificial intelligence，AI）生成的政治廣告打臉。

影片呈現拜登與賀錦麗2024年勝選的假想畫面，色調營造噩夢般的氛圍，接著出現字幕「歷來最弱的總統要是連任了，該怎麼辦？」，接著是中國大陸侵略台灣、美國各大銀行關門、海灘難民人滿為患、城市犯罪橫行的假想場面，均搭配假想的新聞報導旁白。AI呈現了以台北101大樓附近遇空襲轟炸的假想場景，以此批評拜登讓國際局勢陷入危險。

美國共和黨全國委員會（RNC）25日發布批評拜登的政治廣告，左上角標註「全由AI影像構成」。

這幾段畫面依序搭配字幕「要是國際緊張局勢升高了，怎麼辦？」、「要是金融體系崩潰了，怎麼辦？」、「要是我們的邊界消失了，怎麼辦？」、「要是犯罪問題惡化了，怎麼辦？」。旁白質問誰要為這一切負責，搭配拜登在辦公桌前托腮苦惱的姿態，畫面左半部亮出大大的「打敗拜登」（BEAT BIDEN）字樣。

全片畫面左上角用很小的白色字體標註「全由AI影像構成」（Built entirely with AI imagery）。據美國網媒Axios報導，這是共和黨全國委員會第一支百分百AI產製畫面的廣告。在此之前，使用AI技術生成逼真影像與廣告的例子已屢見不鮮，在2024年這場選戰，AI技術已具備扮演作戰要角的態勢。

美國共和黨全國委員會主席麥丹尼爾。（資料照／美聯社）

RNC主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）週二痛批：「拜登製造的危機一個接一個，有夠脫節，他自以為有資格再做4年。如果選民讓拜登『把工作完成』，通貨膨脹會繼續飆到摩天大樓那麼高，犯罪率上升，更多芬太尼（fentanyl，鴉片類藥物）跨越開放邊界湧入，孩子們依然沒人照顧，美國家家戶戶日子更難過。共和黨人團結一致以擊敗拜登為目標，美國人叫拜登打包走人已指日可待。」

民主黨全國委員會（the Democratic National Committee）回擊，RNC這支廣告不僅刻意中傷而且「爛得出奇」：「RNC不得不『編造』圖像，使用讓人難以置信的敘事手法，原因很簡單，他們無法反駁拜登總統的施政成果。」