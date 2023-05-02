2024大選即將到來，民進黨提名副總統賴清德競選總統大位。美麗島電子報董事長吳子嘉昨(1)日就民進黨近幾次做的總統大選民調數據分析，認為是國民黨最脆弱的時候，賴清德民調竟然只有41%左右，顯見這極有可能是賴清德的天花板，他斷言總統大選「就是五五波」。

吳子嘉昨在政論節目《董事長開講》中分析民進黨從2022年11月至今年3月「希望誰擔任下一屆總統」的民調數據，在賴清德、新北市長侯友宜以及民眾黨主席柯文哲三腳督的情況下，賴清德民調一開始最高到41.5%、37.1%、37.8%、34.1%，最低到33.7%，而最新一次民調是3月下旬的38.4%。

針對該民調在3月下旬的表態率已達84.9%，吳子嘉認為，賴清德在國民黨這麼「背」的情況下，竟然不能突破，「這不是很奇怪嗎？」吳子嘉強調，國民黨在內亂時，賴清德被黨內立委提名影響，導致民調往下走。

吳子嘉推估，賴清德在國民黨最脆弱時候民調僅41%左右，顯然民調40%左右極有可能是賴清德的天花板。吳子嘉也斷言，這次總統大選五五波。