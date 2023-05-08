民眾黨主席柯文哲於前台北市副市長黃珊珊陪同下，8日登記參選2024總統，但對於副手名單僅說，會向天下徵才。與黃珊珊交情深刻的民進黨台北市議員王世堅表示，目前看來黃珊珊意願不高，如果柯文哲要找黃珊珊搭配，勢必要黃先有意願，否則對黃不禮貌也不尊重，對於黃珊珊做任何決定都支持。

柯文哲對於副手人選表示，會向天下徵才，黃珊珊是很好的人選，但仍希望力量擴大。而對柯文哲副手有無建議？王世堅指出，不敢建議柯，柯有一些想法比較奇特，但如果柯文哲要找黃珊珊搭配副手，要黃珊珊先有意願，目前看來黃珊珊應該是意願不高，柯文哲要尊重黃。

王世堅說，黃以往對柯有許多幫助，更是柯的恩人之一，柯對好友、恩人都不要隨便吃人豆腐，要黃有意願才可以提出副手的想法，否則不禮貌、不尊重。

媒體追問，若黃珊珊願意和柯文哲搭擋，是否會支持？王世堅回應，黃珊珊做任何決定都支持，因爲和黃畢竟是20幾年好友，過去在議會有很多議案合作， 深刻的認識到黃珊珊是一位正直、有內涵且不貪不求的政治家，基於朋友間的信賴，黃珊珊做任何決定都支持，但對柯文哲「我從頭到尾打問號」。