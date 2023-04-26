台中一名在八大行業工作的孫姓女子，疑因積欠2萬債務，在某KTV內調解，一言不合大打出手，甚至遭陳姓女子潑熱湯，一度住進加護病房，YouTuber「含羞草日記」團長草爺（江治緯）心疼孫女，願意免費幫忙修護面容，今（26日）出席《速命道》首映也再度回應此事。

草爺說，已透過微信與對方聯繫，大概了解傷況，看到對方臉上都是水泡，傷勢嚴重讓他相當心疼，「我告訴對方先好好養傷」，至於何時可以進行醫美醫療，草爺則表示會看對方的傷勢而定，「燒燙傷不一定欸，可能2、3個月吧，等傷好了才會做後續治療」。