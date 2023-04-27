加勒比海友邦海地的國內治安在前總統摩依士（Jovenel Moïse）遭暗殺以來急遽惡化，武裝幫派組織橫行首都太子港（Port-au-Prince）。大陸常駐聯合國副代表耿爽26日在安理會海地問題公開會上發言，呼籲盡快結束海地政治僵局，遏制愈演愈烈的黑幫暴力和犯罪活動，共同幫助改善海地人道形勢。

新華社報導，耿爽說，當前，海地依然深陷政治、安全、發展、人道多重危機。海地民眾仍在痛苦和絕望中掙扎。盡快結束政治僵局是海地各方的當務之急。海地臨時當局、各黨各派應從海地人民根本利益出發，切實展現對話誠意和責任擔當，爭取就過渡安排達成更廣泛共識，為早日舉行自由、公正、透明、可信的選舉創造條件。

耿爽說，遏制愈演愈烈的黑幫暴力和犯罪活動是改善海地安全的關鍵。切斷黑幫勢力的政治支持和資金、武器來源刻不容緩。聯合國毒品和犯罪問題辦公室近期發表的報告顯示，海地黑幫暴力肆虐與大量武器從境外，特別是美國非法流入海地密不可分。安理會第2653號決議針對海地黑幫的武器禁運等制裁措施不能只停留在紙面上。有關國家應採取切實行動加以落實。

耿爽說，海地霍亂肆虐、經濟下滑、近半數人口面臨糧食安全威脅。中方對海地人民面臨的嚴峻人道形勢深表關切，支持聯合國和國際夥伴通過制定永續發展合作框架等方式繼續支持海地，特別是加大對婦女、兒童、移民等脆弱群體的援助。

耿爽強調，中方支持地區國家和區域組織發揮更大作用，與聯合國機構形成合力，共同幫助改善海地人道形勢。中方願與國際社會一道，繼續支持海地人民找到走出當前困局和苦難的有效方案。