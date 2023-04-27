證交所與櫃買中心27日共同合辦「上市櫃公司永續發展行動方案宣導會」，共有近650位公司代表出席，透過了解永續政策及探討減碳實務，為台灣溫室氣體管理及企業永續發展共盡一份心力，更加接軌國際化。

證交所指出，此次舉辦宣導會用意在說明金管會於3月28日最新發布的「上市櫃公司永續發展行動方案」，以及證交所與櫃買中心近期公司治理與ESG相關推動措施。活動並邀請環境部氣候變遷署籌備處及ESG標竿企業中華電信分享溫室氣體盤查與減碳管理實務，以協助上市櫃公司了解最新政策並制定減碳轉型計畫。

金管會證期局副局長高晶萍開場致詞指出，2050淨零排放是各國面對氣候變遷的共同行動，是企業挑戰也是機會，金管會將分階段推動上市櫃公司設定減碳目標、策略及具體行動計畫，並強化永續報告書品質，未來也將搭配強化ESG資訊揭露及數位化、建置碳減量額度交易平臺，以鼓勵企業投入淨零轉型。

證交所副總陳麗卿表示，協助企業永續成長是證交所的重要使命之一。證交所將以ESG資訊數位化、推動ESG評鑑、協助企業溫室氣體盤查、發展多元化ESG商品為架構，整合證券市場資源力量，強化產業界交流合作，協助企業擬訂符合政策要求的減碳轉型計畫，讓企業在永續發展的道路上走得更穩健，以實際行動共同朝淨零排放目標努力。

證期局副組長林秀美則介紹「上市櫃公司永續發展行動方案」是以治理、透明、數位、創新為四大主軸，即公司由上而下內化永續治理精神、加強與利害關係人的溝通以提升透明度，且採數位及創新方式執行永續策略；並建構五大面向，包括：一、引領企業淨零、二、深化企業永續治理文化、三、精進永續資訊揭露、四、強化利害關係人溝通、五、推動ESG評鑑及數位化等，以協助上市櫃公司邁向永續發展，提升國際競爭力。

證交所公司治理部經理余宗普針對近期推動公司治理與ESG相關措施進行說明，包括公司治理主管設置、董事進修等，以及透過公司治理評鑑推動之事項，並就近期將修正之法規進行預告，如獨立董事席次不得少於三分之一、至少一名不同性別之董事等。另於主管機關「上市櫃公司永續發展行動方案」中，證交所配合辦理事項及ESG生態系內容進行說明。

在未來願景上，證交所將力促建構資本市場ESG生態系，更將規劃建置永續報告書自動產製平台、推動企業碳盤查及揭露，並協助中小企業提升ESG能見度，以驅使企業邁向永續。

環境部氣候變遷署籌備處排放管理組代理組長郭孟芸，以三大主軸，深入淺出點出氣候變遷之挑戰，以及國際淨零趨勢，並提綱挈領解析氣候變遷因應法與減量對策，而氣候變遷因應法第四章對企業經營最直接相關。

其中，重要工作包括溫室氣體排放源與國際接軌，並辨識其所屬範疇，盤查及查驗分級管理。而溫室氣體管制措施，我國係採取徵收碳費與減量額度交易等制度，碳費收入納入溫管基金專款專用，提升減碳效益。刻正規劃氣候變遷因應法之多部子法，以加強氣候的治理。

中華電信副總黃志雄分享公司長期積極實踐淨零轉型，率先實施內部碳費機制、使用節能設備、汰停3G網路、提高再生能源轉供量及自建太陽光電等再生能源策略。亦號召關鍵供應商，建立綠色供應鏈聯盟，善盡供應鏈夥伴責任。

此外，中華電信更規劃以智慧技術應用於多項領域，以期協助政府、企業邁向永續數位轉型，創造利己利他的經營環境。在淨零路上相互合作外，更帶動數位賦能產業新商機。

證交所表示，本次宣導會獲得上市櫃公司廣大關注，來自各產業公司董事及公司治理主管等代表踴躍參與。相關影片後續將上傳Webpro影音傳播網上，可至 「Webpro 3.0 影音傳播網＞隨選影片＞公司治理宣導」，供各界隨選播放。