證交所董事長林修銘表示，如果7月要成立碳權交易所，5月必須先提董事會，現在時程上有一點來不及，不過最晚第3季、9月會成立。

金管會今日赴立法院財委會接受備詢，立委邱志偉問及，依照氣候變遷政策來看，主要應該是先由環保署先規劃減碳、碳盤查，最後才是碳交易，現在碳費都還沒個譜，就已經要規劃到碳交易。

金管會主委黃天牧表示，碳權交易所是分為兩階段，首階段是國外的代購，第二階段國內部分要等環保署相關子法訂立之後才會推動。

黃天牧指出，碳權交易所是跨部會討論的結果，之所以要先國外的代購，主要是有些企業想買國外碳權，所以希望交易所用代購的方式引入。

林修銘表示，原本最快7月成立，就必須5月提董事會通過，現在時程上有點來不及，不過預計最晚9月成立。林修銘表示，碳權交易所業務不只是碳權交易，還有最重要業務是碳權諮詢推動服務，碳權交易相關知識推廣、配合民間企業一起來做。