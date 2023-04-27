美國總統大選也將在 2024 年舉行，高齡 80 歲的現任總統拜登日前宣布將代表民主黨爭取連任，前總統川普也有意代表共和黨再次出戰。選戰準備開打，美國「共和黨全國委員會」（RNC）也公布由AI(人工智慧)生成的 30 秒影片，竟然出現台北 101 被轟炸的畫面。國民黨立委洪孟楷27日指出，美國兩大政黨都把反中作為對內宣傳的核心，在美國人的眼裡，台灣很可能就是下一個烏克蘭、是美中強權對抗的犧牲品。

RNC公布的競選短片名為「打敗拜登」（Beat Biden），透過AI描繪出拜登與賀錦麗慶祝連任，提問「如果美國有史以來最軟弱的總統再次當選，會發生什麼事？」隨後就是一連串慘狀，包括非法移民湧入美國、金融崩壞，其中最醒目的就是台北 101 遭中共解放軍炸毀的場面。

美國共和黨全國委員會釋出由AI生成的競選影片「打敗拜登」（BEAT BIDEN）

洪孟楷在《少康戰情室》節目中表示，非常不希望台灣是因為這種慘狀被世界看見，共和黨的競選影片目的是攻擊執政的民主黨，只是兩大政黨的競爭。而美國政黨的選舉攻防，竟然會把台灣放進去，「台灣這個時候有角色，但我們絕對不樂見」。

洪孟楷也認為，這可能代表著全世界、至少全美國都認同，台灣很可能會變成下一個烏克蘭，很可能台海兵凶戰危的時候，任何一個擦槍走火或是不注意，台灣就會面臨到影片中那種轟炸。

而畫面中的101大樓，洪孟楷表示，共和黨就是要明確的傳達，若民主黨勝選，台海就會發生戰爭，台灣會被轟炸。

洪孟楷也提到，若真的發生影片中那樣的慘烈戰爭，台灣就只是美國與中國大陸之間，美中兩大強權對抗下的犧牲品，這絕對不能發生。美國現在不分共和黨、民主黨，對內都是在做「反中比賽」，對外則是型塑美中兩大強權對立，台灣看到這種影片就必須要有自知之明。

洪孟楷表示，近期又傳出要武裝台灣，民進黨政府要把保二總隊變成第二陸軍，這種警察的軍事訓練背後是不是美國在下指導棋，而在沒有發生戰爭的情況下，警察是不是還是要保持這種類軍隊化的模式，這些問題蔡政府都必須要清楚跟國人說清楚。