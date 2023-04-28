媒體報導，一位巴西醫師研發創新療法，讓一名預期只會活4個月的攝護腺癌末期患者的症狀完全緩解（complete remission or response，症狀完全消失）。

美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）報導，美國人米勒（Scott Miller）於2021年7月診斷出患有第4期轉移性攝護腺癌，當時他66歲，腫瘤直徑近12公分，已擴散到骨骼、膽囊、膀胱、直腸等器官。

米勒接受6個月的熱腦隧道技術（BTT）治療，通過大腦以受控方式升高溫度來誘導熱休克蛋白（Heat shock proteins，又稱熱激蛋白）。熱休克蛋白是從細菌到哺乳動物中廣泛存在的熱應急蛋白質。

這項創新是由聖保羅聯邦大學（Unifesp）腦熱力學和溫度調節頻率專家、巴西醫師暨研究員阿布瑞烏（Marc Abreu）在美國耶魯大學研發，臨床病例報告本月26日在美國聖地牙哥舉行的第38屆熱療學會（Society for Thermal Medicine）年會上發表。

阿布瑞烏說，熱休克蛋白表達減少與癌症、神經系統疾病和衰老有關，對於癌症的治療，除了改變熱力學負荷外，研究員在過程中使用不同的頻率，以便在不同的區域起作用，方式與用於治療神經系統疾病的方式相同，但配方不同。

根據臨床報告，研究員在6個月內進行5次誘導治療，米勒沒有出現任何副作用，也沒有接受進一步治療，也就是說患者沒接受放療或化療等傳統治療方法抗癌。

米勒說，在進行第1次誘導時，他已感覺有所不同，於是暫時從洛杉磯搬到BTT醫學研究所所在的邁阿密繼續治療。治療後，米勒的放射科醫生複查他的檢查結果，令人難以置信的是，米勒彷彿從未罹患癌症。

患者將在研究所每6個月進行一次檢查，並進行為期3年的一系列檢查。

阿布瑞烏說，非常重要的是通過這種治療不僅可以消除癌症，還可以消除癌症的來源，根除癌症幹細胞並中和訊號分子。訊號分子是使癌症發展與復發的分子。

通過腦引導的熱療誘導熱休克蛋白治療方法已用於神經系統疾病患者，阿布瑞烏相信，這項基於大腦熱力學的技術，具有在分子水準上預防與治療多種疾病的獨特潛力。