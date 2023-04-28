屋齡超過50年、整合長達22年的台北市水源二、三期整建住宅公辦都更案「城南水源」，27日評選出最優申請人，由「華鼎合作聯盟」得標，該聯盟由中工（2515）領銜主導投標、合資方為中石化（1314）子公司鼎越開發；今（28）中工上演慶祝行情，盤中成交價達10.35元，漲幅0.98％，最高一度達10.55元。

目前中工、中石化旗下鼎越開發雙方在「華鼎合作聯盟」的出資比例，尚未確定。待正式簽約前，特許公司成立時，將會更明朗。

台北市住都中心指出，未來未來將規畫興建1幢3棟RC結構大樓、1幢1棟SRC結構大樓，估計未來總銷金額達172億元。

中工公告，成功獲選為「臺北市中正區福和段二小段60-19地號 等6筆土地公辦都市更新公開徵求出資者招商案」的最優申請人。該案由中工領銜投標，中石化旗下子公司鼎越開發司為共同投標人。

據台北市住都中心指出，「城南水源」公辦都更案占地面積約3,188.65坪，土地所有權人共約460戶，產權複雜；其中60-19、166-2、164-4地號為市有土地，包括臺北市所有、臺北市政府財政局為管理機關，170-2地號為國有土地，由中華民國所有、財政部國有財產署為管理機關，77、77-2地號則為公私共有，臺北市與私人共有、臺北市政府工務局新建工程處為市有持分之管理機關。

後來台北市住都中心自2018年開始進駐進行整合，2021年由台北市府擔任都更實施者，並於2022年申請事業及權利變換計畫報核，透過公辦都更方式，採權利變換推動招商，27日完成最優投資人評選。

台北市住都中心指出，藉由整體規劃改善市民親近水岸的易達性，帶動河岸之藍綠帶串聯，重建市民與水岸的關係，更以公益性為規劃導向，因應高齡化社會照護的需求，引入高齡照護的社會福利設施，落實社區在地老化願景，建立友善社區優質環境。

「華鼎合作聯盟」將規畫興建1幢3棟RC結構大樓、1幢1棟SRC結構大樓，估計投資金額約76億元以上，未來總銷金額達172億元，產品包括住宅、店面、區民活動中心及住宿型長照設施使用。此外投資人也承諾，全案結構抗震能力升級，取得耐震標章、智慧建築及綠建築標章，打造水源城南永續共享生活宅，創造全齡友善樂活社區。