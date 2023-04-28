掃射當鋪藏鏡人！弘仁會大哥「鯨魚」吉隆坡落網 ，晚上押解抵台。

竹聯幫弘仁會與華山幫11天內爆發槍戰共開67槍，被警方視為頭號目標的幕後藏鏡人弘仁會大哥「鯨魚」林京履，在案發後潛逃到吉隆坡，經過我國通報協助緝捕後，日前已經落網，馬來西亞警方日前通知刑事局國際科幹員已將人逮捕，刑事局國際科幹員下午將押解林嫌搭乘華航班機返國，預計7點30分抵達桃園機場，交由新北市刑大偵訊後，移送新北檢複訊。

據了解，雙方互相火拼的原因，主要是一名男子阿翔年初疑向華山幫在土城經營的當鋪借貸數十萬元高利貸，連本帶利需償還100餘萬元，阿翔無力償還，投靠弘仁會重要幹部綽號「鯨魚」的林姓男子，在詐騙集團擔任車手領取贓款，但阿翔數次取得贓款後卻未上繳，而是私吞用於償還欠當鋪的債。

「鯨魚」得知阿翔行徑後，懷疑阿翔是華山幫派來的臥底，擺明想黑吃黑，遂指使朱姓少年10日持空氣槍到土城當鋪開槍示威，事後還把過程影片放上網路，嗆聲「你們板橋華山就是垃圾，敗壞公司名氣，來弄我們公司拿CO2，還不敢承認，你們公司只能教出你們這些垃圾。」

華山幫一方不甘受辱，且自認與阿翔私吞贓款無關，遂鎖定「鯨魚」座車，派吳姓少年於19日凌晨在台北市雙城街停車場內開槍報復，沿路追擊到板橋，共在4個地點連開13槍，吳姓少年作案後隨即投案。

「鯨魚」因幫派座車被打成蜂窩，認為很沒面子，於是下令小弟反擊，20日上午劉姓少年坐計程車到土城，持衝鋒槍朝當鋪瘋狂掃射51槍，犯案後乘坐同部計程車到派出所投案，而「鯨魚」當天即離境前往東南亞避風頭。

但據了解，19日弘仁會黑色Alphard休旅車被開13槍，實際上是另一名台日混血幹部綽號「樂樂」的大哥飯窪大輔所有，24歲的飯窪大輔平時以建設公司、娛樂公司作為堂口據點，並在蘆洲、三重、淡水等地區，從事暴力討債、圍事等不法暴力行為，涉及多起社會性矚目事件。槍擊案發生後，樂樂也在三重區娛樂公司外，擺放夜市的氣球牆，並在道上放話嗆聲「有種來開槍啊！」。但警方調查後確認槍擊案與他無關。

少年槍手到案後均辯稱因私人恩怨才開槍，槍枝來源也推給死去友人，警方完全不採信，經深入追查，查出事因雖是阿翔引起，但阿翔實際上並未參與槍擊，故將阿翔列為證人。

專案小組同時鎖定弘仁會重要幹部「鯨魚」涉案，由於他已早一步前往東南亞躲藏，經透過國際合作，掌握林男最後出現在馬來西亞吉隆坡，警方已透過管道要求緝捕，日前已落網。