美國民主黨籍總統拜登週二（25日）正式宣布要爭取競選連任。共和黨人大加砲轟，全國委員會更立刻發布一支畫面全由AI生成的政治廣告嚴批拜登政權問題多多。現在又有一項殘酷現實恐令民主黨臉上無光，美國一家財務資訊網站最新統計，過去2年全美大城市凶殺案件數增加10%，而且「謀殺熱區」多由主張「懲罪從寬」民主黨執政，首都華府也榜上有名。

《紐約郵報》報導，理財網站WalletHub週三（26日）發布研究報告顯示，全美「凶殺案之都」前10名依序為：田納西州曼菲斯（Memphis）、路易斯安那州紐奧良（New Orleans）、維吉尼亞州里契蒙（Richmond）、華盛頓特區（Washington, DC）、密西根州底特律（Detroit）、北卡羅萊納州杜倫（Durham）、德州達拉斯（Dallas）、威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）、內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）與密蘇里州堪薩斯城（Kansas City）。除了拉斯維加斯，其餘9處市長均為民主黨人。

美國個人理財網站WalletHub公布全美謀殺案熱區研究報告。

WalletHub比較全美45座人口大城從2021年到2023年第一季謀殺案發生率變化之後發現，民主黨人執政的城市殺人案件增加速度高於共和黨人執政城市，曼菲斯14.19%最高，紐澳良12.76%居次。這段期間，新冠肺炎大流行可列為初期的謀殺案大增原因，但學者推論，懲罪從寬（soft-on-crime）的犯罪政策導致這些城市治安惡化。

麻州西新英格蘭大學（Western New England University）助理教授歐基姆（Chidike Okeem）說，一些引發社會運動的事件，例如2020年5月明尼蘇達州非裔人士佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸窒息不治觸發民眾抗議執法過度，導致警方降低執法力道以規避輿論檢視譴責，見警率下降，暴力事件激增。

中央密蘇里大學（University of Central Missouri）教授艾特（Gregg Etter）指出，減少警方經費、無現金保釋這類左派政策導致全國謀殺案發生率上揚，政客面臨百姓抗爭的壓力之下提出一刀切式的解決辦法，但決策出發點是對個人政治前途有利而非考量現實問題，只處理執法過當個案，卻不處理問題本身或執法過當的警員甚至減少警方經費，結果就是警力效能滑落、回應事件時間拉長、士氣低落，警察也更不願意積極值勤。

研究人員警告，凶殺案發生率持續上升，未見減少跡象。今年2月，美國聯邦調查局（FBI）數據顯示，美國境內的謀殺案作案者逃過逮捕、定罪的機率高達50%。1960年代起，謀殺案破案率持續下降，在新冠肺炎大流行期間更出現重挫情況。