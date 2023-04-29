美國密西根州一輛滿載學生的校車，週四（27日）下午行駛在繁忙道路途中，司機突然間不適昏厥，車上一名7年級學生察覺有異，立刻上前握住方向盤並踩剎車，接著高聲請車上其他人報警，全程由駕駛座上方的監視器畫面錄下。他機警冷靜、反應迅速，車上66人得以平安無事，他也成了「少年英雄」。

綜合福斯電視網、美國《每日新聞》週五（28日）報導，今年13歲的狄倫（Dillon Reeves）就讀密西根州華倫市（Warren）卡特中學（Carter Middle School）7年級。華倫市位於底特律以北，緊鄰底特律。

美國密西根州華倫市卡特中學的7年級學生狄倫，在校車司機突然昏厥時立刻上前穩住方向盤踩剎車。

週四下午，狄倫與同校學生下課後搭乘校車踏上歸途，校車由一名胖胖的女司機駕駛，車上學生一共66人。不料，車行途中，女司機有了異狀，起先以帽子替自己搧涼，後來她抓起麥克風向車輛調度員回報：「我頭好暈，我可能需要把車子靠邊停下來……我需要有人來接走車上的孩子們。」

大約15秒過後，女司機的手垂了下去，頭也歪向一邊，顯然遭逢需要就醫的緊急狀況，當時巴士漸漸朝左側偏駛。坐在第5排的狄倫感覺苗頭不對，立刻衝到駕駛座右方抓住方向盤穩住車行方向，同時伸腳踩剎車，接著回頭大喊「誰趕快打911報案，現在就打」，後方學生傳出一陣尖叫，他繼續高聲喊道「馬上打911！」

等到校車終於停了下來，一名恰巧路過的好心人上車幫忙狄倫一同檢查女司機的狀況，另一名駕車跟在校車後方的女子也下車協助學生從校車後門疏散。過了幾分鐘，警消趕抵現場接手。

華倫聯合學區負責人利弗諾（Robert Livernois）隔天召開記者會說明事件時，大讚狄倫處置得宜：「車上有狄倫這麼牢靠的人，讓我們全體在這一天有了真正美好的句點。我十分以狄倫為榮，他完全化解了這場危機，堪稱本區最傑出的學生之一。」利弗諾說，他從事教育工作35年來，狄倫的勇敢與成熟行為相當不凡。他表示，華倫聯合學區計畫近日內要表揚狄倫。

福斯電視網的底特律電視台報導，女司機送醫後情況已趨穩。

13-year-old boy stops school bus from crashing after driver passes out in Michigan.



Dillon Reeves was on a bus taking him as well as other students home who had just finished a day of classes at Carter middle school in Warren, north of Detroit.https://t.co/8Wz9t4q3Z3 pic.twitter.com/zhhAYFDqju — Newsbook.com.mt (@Newsbook_com_mt) April 29, 2023

這個小小英雄本人在記者會上顯得有些害羞，會中眾人注視救人畫面重播時他低頭看著地板，面對記者提問時婉拒發言。

狄倫的父親史提夫（Steve Reeves）表示，兒子令他備感驕傲，還說兒子是個「小英雄」：「校長說，狄倫成了週四那天全校最受歡迎的孩子。」史提夫不好意思地透露，從狄倫4歲左右開始，他開車時會把狄倫抱在大腿上，也曾在鄉間讓狄倫練習操控高爾夫球車。

狄倫的母親說：「我問兒子，『你當時就知道要怎麼處置嗎？你怎麼會曉得如何操控巴士？』。兒子告訴我，『我天天看她（司機）開車呀』。他對旁人的觀察入微。」