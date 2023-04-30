港口裡嬉戲，爬到游艇上曬太陽，成為當地一景。然而當局卻以生態保育殺死牠，引請藝術家的悲憤，特別造了一尊同尺寸青銅雕塑，期望人們能善待野生動物。

美聯社報導，挪威藝術家托諾安 (Astri Tonoian)製作的芙蕾雅雕塑，於星期六在奧斯陸碼頭揭幕，銅像就設在芙蕾雅過去經常休息的地方。

芙蕾雅生前經常爬上遊艇曬太陽，牠重達600公斤，有時會把遊艇壓沉。(圖/美聯社)

芙蕾雅是一隻重達 600 公斤的歐洲海象，牠不怕人，一些遊客甚至可以撫摸牠，很快成為奧斯陸居民的熱門景點。挪威當局則警告，遊客與海象的互動，有可能把未知病毒帶到牠身上，之後牠回到自己的種群，就可能會造成海象群體的瘟疫，因此，決定對牠實施安樂死。

這立即引起了公眾的憤怒，人們無法接受殺了芙蕾雅，是為了保護海象種族的這種說法。

挪威通訊社 NTB 表示，在芙蕾雅死後，去年秋天民眾啟動了一項眾籌活動，為這座雕塑籌集資金。截至 去年10月，就籌集了270,000 挪威克朗（77萬新台幣）。