趙詠華人生首次斜槓轉戰美容保養品界，今（26 日）舉辦記者會。談到近況，她分享16歲半的愛貓「哈妮」上個月罹癌過世，在家安寧期間，趙詠華捨不得牠疼痛，也捨不得牠走，後來決定讓牠安樂死，「牠痛到很難過，那一剎那，牠整個放鬆了，我覺得好像做對了！」她也表示，「我母親走的時候，我沒有好好學習離別，這次哈妮生病到離世都有參與，是種成長的學習」。

趙詠華跨界進軍美容保養品界成立品牌。（Dewake朵悅提供）

趙詠華透過寵物溝通師，向哈妮告別：「謝謝你陪我那麼久。」哈妮回應：「其實你給我的更多，你答應我要好好照顧自己。」讓她感動落淚，表示領養哈妮十幾年，「從我離婚、母親離世，到走過憂鬱症，牠一直陪在我身邊，對我來說，牠就是一個貓天使」。隔天趙詠華彩排音樂劇演一個悲慘的人，「我一直哭一直哭，那天是我出道以來最不專業的一次」但哭過後她也告訴自己，日子要過下去，家裡還有3隻貓要養，得要放下。

趙詠華砸七位數積蓄投資副業當CEO。（Dewake朵悅提供）

問她是否有夢到哈妮？她說哈妮第二天就回家了，「我洗澡時一直哭，燈突然一直閃，我就知道是牠回來我不要哭。」而55歲的趙詠華，今宣佈成立品牌「Dewake 朵悅」，正式進軍美容保養品界。身為產品總監兼代言人，不僅砸下7位數字的投資成本，她更親力親為投入，花了近3年時間研發產品。