國寶級雕刻家朱銘22日驚傳在住家過世，疑似因久病厭世而尋短，引發外界再度關注「安樂死」議題。衛福部長薛瑞元今天表示，目前國內已有「病人自主權利法」和「安寧緩和醫療條例」，可以處理消極面的不予救治，但對於積極面的結束生命，可能違反醫師的倫理規範，由衛福部立場來說「有點奇怪」，不應由政府來做這件事。

國民黨立委溫玉霞、時代力量立委邱顯智今天在立法院社福衛環委員會關心安樂死合法化議題，希望衛福部針對醫療和法律倫理方面進行研議，持續廣泛和社會各界討論。邱顯智說，目前包括荷蘭、比利時、盧森堡、加拿大、瑞士、德國、澳洲、紐西蘭、哥倫比亞等國已將安樂死程序合法化；例如荷蘭設立非常嚴謹的條件，病人必須經過審慎考慮、疾病未來無改善希望、被清楚告知其身心狀況及未來發展，並由其他醫師提供第二意見。

薛瑞元回應，目前國內已有「病人自主權利法」和「安寧緩和醫療條例」，這兩個法應已經妥善解決倫理和法律的爭議性，至少在消極面、不予救治的部分做出規範，但積極加工結束生命的部分，目前尚未處理。

薛瑞元認為，安樂死的重點不在於病人想要自行結束生命，而是「借他人的手來結束生命」，而這隻手會落在醫療人員身上，但我們是否容許醫療人員這樣做，這個爭議很大。他強調，無論是醫師的誓言裡面，或是世界醫師會的政策裡面，都要求醫師不去參與這樣的事情，因為倫理規範互相衝突，縱然真的通過這個法，沒有醫師來做這件事，徒法不足以自行。

對於立委要求主動邀集醫事團體討研議安樂死合法化，薛瑞元坦言「就衛福部立場來講有一點奇怪」，因為要說服醫師來抵觸他們自己的倫理規範，來解決這樣的問題，是有一點奇怪，第一應該謹慎，第二應該是從下而上，不應該讓政府來做這件事。