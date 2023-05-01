英國金融時報報導，目前美國航企每周有12個航班飛往中國，而中國航企每周有8個航班飛往美國。美國航企面臨的燃油成本高於中國競爭對手，後者經俄羅斯飛往美國的航線要短得多。美國航企遊說拜登政府，考量到成本差距，不要批准增加中國航企的航班數量。
報導指出，中國大使館官員表示，中方提出的每周航班數量均等的建議「相當合理」，並把談判陷入僵局歸咎於美國政府，又指中國不接受其航企必須避免飛越俄羅斯領空的說法。
美國和中國關於航線的爭端，已成為改善兩國關係努力的又一阻礙。外媒引述知情人士透露，美國已提出給予中國航空公司與美國航空公司相同的每周往返兩國的航班數量，但前提是中國航企要同意不飛越俄羅斯領空。
英國金融時報報導，目前美國航企每周有12個航班飛往中國，而中國航企每周有8個航班飛往美國。美國航企面臨的燃油成本高於中國競爭對手，後者經俄羅斯飛往美國的航線要短得多。美國航企遊說拜登政府，考量到成本差距，不要批准增加中國航企的航班數量。
報導指出，中國大使館官員表示，中方提出的每周航班數量均等的建議「相當合理」，並把談判陷入僵局歸咎於美國政府，又指中國不接受其航企必須避免飛越俄羅斯領空的說法。
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