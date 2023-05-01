英國金融時報報導，目前美國航企每周有12個航班飛往中國，而中國航企每周有8個航班飛往美國。美國航企面臨的燃油成本高於中國競爭對手，後者經俄羅斯飛往美國的航線要短得多。美國航企遊說拜登政府，考量到成本差距，不要批准增加中國航企的航班數量。

報導指出，中國大使館官員表示，中方提出的每周航班數量均等的建議「相當合理」，並把談判陷入僵局歸咎於美國政府，又指中國不接受其航企必須避免飛越俄羅斯領空的說法。