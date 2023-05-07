星宇航空因調度等問題，導致302名旅客昨天晚上只能睡在東京成田機場。對此，民航局今天表示，會調查相關原因，若有違規就會依法開罰。

星宇航空昨天調度出現一連串的問題，導致302名旅客昨天晚上只能睡在東京成田機場，直到今天才能陸續返台。

交通部民航局表示，將會啟動調查相關原因，若有違規就會依法開罰。

星宇航空則表示，已經派A321過去接人，會讓旅客盡快回到台灣，董事長張國煒也赴日致歉。（編輯：蕭博文）1120507