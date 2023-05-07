近日星宇航空從日本飛往台灣的航線，因受日本當地怪風天象影響，日本成田機場的JX803東京－台北航班因航機指示燈異常檢修、等待起飛、機組員工作超時、成田機場宵禁等因素，導致302名旅客停留機場被迫夜宿，引發多名旅客不滿，對此有華航林依晨之稱的前空服員網紅Ivy（趙筱薇）也發表見解：「看來星宇真的沒有辦法了。」

有華航林依晨之稱的網紅Ivy也是滯留日本旅客之一。（圖／weicutey Instagram）

網紅Ivy日前在Instagram限時動態曬出影像，透露與親友正在星宇航空東京飛往台北的航班上，只見大部分乘客已經在機上等候，不過因為種種原因無法起飛，結果受航班因素影響，飛機無法起飛，機上乘客只能下飛機等候，Ivy也曬出與母親一起夜宿機場的畫面，用厚外套充當被子，她無奈表示：「早安，沒想到有機會可以在機場露營，昨晚安頓長輩到4點才睡」。

只見她們將睡袋鋪在地上，身上同時穿著針織外套，Ivy坦言：「我們目前都平安，只是長輩們被冷醒沒睡好」。而她今（7）日10點也表示在日本成田機場滯留了18個小時，整個機場都逛遍了，「沒有任何進一步的安排，看來星宇真的沒有辦法了」。

無法按時返台令多名旅客不滿，星宇航空董事長張國煒一大早搭捷星航空趕到東京，向受到影響的乘客致歉，並安排262人分別搭乘星宇2客機回台，但因為機型較小，無法全數載回，剩下其他40人簽轉其他家航班。