女星王思佳日前上節目分享珍藏的包包，卻遭捲假貨疑雲，昨(6)日深夜在個人YT頻道上首度回應此事時，卻疑似遭到網友抨擊而將留言區關閉，使風波越演越烈。對此，電視台也發聲回應了。

王思佳遭捲「假包」風波後，以影片的方式回應此前的諸多流言，指出自己當初花費新台幣90萬元的高昂金額委託代購協助，比原價貴了整整3倍，而目前正在等美國總部的檢驗結過，若驗出結果真為「假貨」，她直呼會找代購「算帳」。不過，卻疑似因網友的抨擊聲浪，而將影片的留言功能關閉。

疑似假包 我的回應【王思佳】。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

對此風波，此前王思佳的經紀人表示王思佳的心情因為這件事受到一定影響，「我想讓她休息一下，她關留言應該是一堆酸民留言所以才會關閉」，另外，據《ETtoday新聞雲》報導，TVBS也回應：「關於節目《女人我最大》藝人分享之物品，製作單位皆是以信任與尊重藝人為原則。」

事實上，風波延燒至今，在社群上掀起兩極網路輿論聲浪，抨擊者認為：「說了一個謊就要用更多謊來圓」、「一般人用假包沒什麼，但她一直是反諷酸民的那種，用假包和她的人設不符。」然而，也有不少網友幫王思佳緩頰，表示：「相信妳為人正派，祝思佳姐一家都身體健康、平安」、「我認真覺得不管拿真假包或是非對錯都不重要」、「希望事件能順利落幕。」兩派觀點截至目前仍爭論不休。