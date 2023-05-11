藝人逸祥（黃逸祥）曾是《大學生了沒》班底，後來在《全民最大黨》和《瘋神無雙》中走紅，時常扮成動漫人物進行搞笑表演，也曾參演《那些年，我們一起追的女孩》、《等一個人咖啡》等影視作品，近年來有傳聞稱他因為拿吳宗憲愛子鹿希派開玩笑，而慘遭封殺，他親自上節目詢問吳宗憲此事，對此吳宗憲也坦率回應了。

逸祥日前在節目《小明星大跟班》上透露，殺蛇表演是自己的拿手好戲，但表演久了就被觀眾嫌了無新意，但他也不知道自己還有什麼拿手絕活，因此停工2年，讓吳宗憲聽了不禁皺眉，鼓勵他：「要當藝人，心裡就要夠強大。」

據傳逸祥太白目拿鹿希派開玩笑而遭憲哥封殺，吳宗憲回應了。(影片來源/我愛小明星大跟班 YT)

此外，逸祥也爆料某次上《小明星大跟班》模仿孫安佐，那一次表演段子有提到吳宗憲愛子鹿希派，但不幸冷場，而那次後也剛好中間很長一段時間沒有再上《小明星》，結果被謠傳「慘遭吳宗憲封殺」，第一次聽聞此事的吳宗憲在節目上搖頭澄清：「我此生沒有封殺過任何一個人！」

事實上，34歲逸祥是演藝圈的新生代諧星，也是《瘋神無雙》的固定班底，最出名的莫過於他在節目中模仿華西街殺蛇表演，還有多年前他向女友白白求婚，慘遭女方家人強烈反對，甚至嗆聲不會出席婚禮一事，如今女方已經改嫁他人，逸祥也相當祝福前女友。