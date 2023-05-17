國民黨將在今（17）日下午公布2024總統選戰徵召人選，眾多訊息已指向將徵召新北市長侯友宜。《美麗島電子報》董事長吳子嘉近日也在節目《嗆新聞》分析指出，目前除了侯友宜還沒表態外，另外幾個總統參選人都沒有提出完整且重要的演講，非常糟糕。

吳子嘉16日質疑，鴻海創辦人郭台銘從表態參選迄今沒有一篇完整而像樣的演講？沒說自己為什麼要選總統？沒有人有這個記憶。吳強調，口號沒有用，要留下重要且有意義的演講，但目前除了侯友宜還沒有表態外，其他三個候選人（副總統賴清德、民眾黨主席柯文哲、郭台銘）都只有碎片式的演講，這是很糟糕的。

另外，吳子嘉還提到，侯友宜近期在新北市議會跟民進黨新生代議員的對答當中，表現得相當不錯。另吳還指出，民調中也發現，侯友宜掌握的台灣票是國民黨原本沒有的，原因是新北市這個移民城市，間接來說就是台灣一個小的縮影，非常有代表性，侯友宜在這個部分跟正統的台灣派、淺綠人士是有互動的，這是傳統國民黨達不到的標準。

至於2024總統大選的關鍵，吳子嘉認為，就是藍營、綠營如何從柯文哲這邊把票搶過來。他分析，因為柯文哲一定不會當選，最後柯文哲的票在明年1月13日會大量分給藍綠。他還指出，「不少柯粉會說，就算敗選也要投給柯P，可以投啊，爽完的結果就是倒霉倒8年，我不反對你倒霉。」