根據《人民日報》引述大陸自然資源部指出，初步核算大陸2022年全國海洋生產總值為9兆4628億元（人民幣，下同），比上年成長1.9％，占GDP比重為7.8％。其中，海洋第一產業增加值4345億元、第二產業增加值3兆4565億元、第三產業增加值5兆5718億元，分別占海洋生產總值的4.6％、36.5％、58.9％。

而2022年大陸海洋產業總體平穩，發展潛力與韌性持續彰顯。海洋傳統產業實現平穩發展，海洋漁業轉型升級深入推進，智慧、綠色和深遠海養殖穩步發展，海洋水產品加工業總體保持平穩；海洋油氣產量繼續平穩較快增長，海上油氣勘探開發向深遠海拓展。

另外海洋礦業、海洋工程建築業實現較快增長，採礦裝備技術進步加快，跨海橋樑、海底隧道、沿海港口、海上油氣等多項重大工程有序推進；海洋船舶工業、海洋交通運輸業實現較快增長，海船完工量、新承接海船訂單、年底手持海船訂單三大造船指標繼續位居世界第一，海洋貨運量實現穩定增長。

同時海洋新興產業保持較快增長趨勢，增加值達1926億元，比上年增長7.9％，其中海上風電發電量比上年增長116.2％；海工裝備製造業新承接訂單金額比上年增長175.9％；一批海水淡化專案在浙江、山東、河北等地順利投產，新增產能超過每日50萬噸。