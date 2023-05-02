為充實青年學生工作經驗，提升其就業力、職涯規劃能力及未來返鄉就業或創業意願，苗栗縣政府特申請勞動部就業安定基金補助，辦理「112年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，預計提供設籍苗栗縣並就讀國內各大專院校在學青年學生83名工讀機會，歡迎符合資格青年學子踴躍報名參加。

苗栗縣政府勞工及青年發展處指出，根據行政院主計總處去年人力資源調查統計年報，苗縣15到24 歲勞動參與率約為33％；25到44歲勞動參與率則為89.8％，顯示本縣青年人口擁有極高勞動參與率。

為使青年步入職場順利接軌及勞動教育向下扎根，特規畫辦理暑期工讀計畫，同時安排專家學者講授職前教育訓練、青年工讀勞動權益、求職防騙暨就業隱私宣導等以促進青年學子對就業市場的認識。計畫自2015年開辦以來廣受用人單位、工讀生及家長肯定。

縣府表示，本年度暑期工讀時間將自7月10日起至8月31日止，月薪為2萬6400元整，並依法投保勞保、健保、就保及提撥6％勞工退休金。

為照顧弱勢族群，面試分數若有同分且同時符合用人單位需求，具低收、中低收入戶、特殊境遇家庭、中高齡非自願性失業勞工家庭子女、青年學生本人為身心障礙者、原住民及新住民子女等將列為優先錄用對象。

本次工讀計畫將全程透過公開面試方式甄選，擇符合用人單位人員予以錄用，去年及以前年度曾參與同性質計畫青年學子不得再次報名。

本計畫採網路報名，報名網址將於5月5日上午9時同步公告於本府全球資訊網、勞工及青年發展處網站、苗栗好青年-勞工青年服務讚臉書，報名時間自112年5月5日9時起至112年5月9日17時止。

5月30日公告審查結果，並將在7月1日公開面試、7月6日公告錄取名單。如有相關疑義，請於上班時間電洽勞工及青年發展處青年發展科謝小姐，電話：037-558327。