【全程字幕】不挺賴清德了？失望嘆熱臉貼冷屁股 陳水扁：要人家支持也要支持得下去 @ChinaTimes ​

針對政院版《公職人員選舉罷免法》修正草案，規定洗錢定讞將褫奪參政權終身，前總統陳水扁認為有違憲之虞，今拜會立法院4大黨團請願。陳水扁在青島三館外受訪時，談到民進黨主席、副總統賴清德時，意有所指表示，「如果人家不想跟你講話，那你要熱臉貼人家的冷屁股嗎？」要人家支持也要支持得下去。

對於是否有跟賴清德溝通，陳水扁先是表示，「沒有機會」，至於有機會會想要溝通？陳反問「那如果人家不想跟你講話，那你要熱臉貼人家的冷屁股嗎？」媒體接著問，「他不想跟你講話？」陳水扁僅說「我不曉得」。

至於是否還會繼續支持賴清德，陳水扁表示，相信過去所做的事情，「我所有的一言一行，我都不後悔」，但是從今而後，當然有些事情讓我們有一些難過、失望的時後，人都是肉身打成的，「有心又有力」絕對是有難度，所以「有心無力」也許就是他現在的心情。

前總統陳水扁。（楊亞璇攝）

被問起「不會挺賴副？」陳水扁堅稱「我沒有這樣講」，但媒體再問會支持賴清德？陳水扁又暗酸，「這個事情我覺得很奇怪，要人家支持也要支持得下去」。

另外，針對是否與蔡英文總統聊到特赦，陳水扁表示，他不曉得，那是總統的政治特權，雙方沒有機會講到。