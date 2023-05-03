一名在夜市擺攤的謝姓男子，見到隔壁攤商的女兒小美有點智能障礙，竟然趁著小美到廟裡拜拜時，將她帶進附近倉庫內指侵，甚至還拍攝裸照。最後遭到小美家人報警提告，小美控訴，謝男用手挖妹妹「挖很久」，讓她感覺很不舒服。但男方反指女方性侵他。一審謝男遭判3年8月徒刑，但經上訴後與小美及家屬達成20萬和解，改判2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

根據判決書，小美中秋節當天下午3、4時的時候前往新北市某家廟裡拜拜，在現場遇到謝男，在對方邀約下跟他進去倉庫，接著謝男就掀開上衣還有胸罩親吻胸部，然後親小美嘴巴，接著用他的手挖「妹妹」，小美表示當時感覺很不舒服，感覺謝男挖很久，之後就讓她離去，並要求不能對外人說。

小美指稱，謝男還用LINE叫她拍裸體給他看，也還有叫她拍「妹妹」，還稱讚她的胸部比他老婆大，甚至自己將褲子拉鍊拉開叫她摸下體。事後她將這件事跟附近賣東西的商家阿姨說。家屬輾轉得知後震怒，立刻帶著小美向警方報案。

但是謝男辯稱自己沒有做這些事，也不知道女方有中度智能障礙，是她性侵我，不是我性侵她。謝男律師辯也表示，女方平時在商店打理店務，尚有辨識及工作能力，且女子身高約有160公分、75公斤，謝男才61公斤、身形瘦弱，女子沒有不能抵抗之理。

一審地院認定謝犯刑法乘機性交罪，但考量他與被害人家人熟識，卻為了私慾漠視女子身體、性自主權，判3年8月徒刑。

但是謝男不服上訴，審理期間，以20萬元和小美及家屬和解並支付完畢，小美也表示願意原諒。高院法官依乘機性交罪判2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。