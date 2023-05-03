克拉里達2日出席《華爾街日報》舉辦的「未來萬物節」（Future of Everything Festival）活動指出，第一共和銀行、矽谷銀行、標誌銀行接連倒下撼動金融體系，企業與消費者申貸難度增加，產生類似央行升息的效果，讓經濟及通膨冷卻。

有鑑於此，他認為Fed本周宣布基準利率再升1碼後，應釋出暫停升息的訊號。

Fed若一如預期決定加息25個基點，將是自去年3月開啟緊縮循環抗通膨以來第10度升息，聯邦基金利率將升抵5％-5.25％區間，來到16年高點。接下來是否該停下升息腳步，料是Fed此次集會的討論焦點。

克拉里達表示，Fed主席鮑爾須在穩定金融及降低經濟需求的目標之間取得平衡，向市場投資人傳遞暫停升息的訊息成一大挑戰。

無獨有偶，民主黨10位參眾議員連袂敦促Fed，應顧及其穩定物價與充分就業的雙重使命停止升息，以免經濟衰退破壞就業，壓垮小型企業。

這10位民主黨國會議員，由麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）、華盛頓州眾議員賈亞帕 （Pramila Jayapal）、賓州眾議員博伊爾（Brendan Boyle）領銜，1日聯名致函鮑爾，對於Fed的貨幣政策「恐害數百萬美國人失業」表達憂心。

民主黨議員信中指出，3月矽谷銀行和標誌銀行倒閉，加上「Fed之前升息的滯後效應」，讓美國經濟「更容易因Fed的過度反應受創」。

他們還提到消費者物價指數年增率已降至9個月新低，就業市場保持韌性，失業率來到3.5％，包括非裔美國人失業率創低，在在證明沒有必要繼續升息。