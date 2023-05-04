另統計，00713自去年5月首次進榜以來，不到一年時間定期定額交易戶數已從第19名驟升至第6名，成長速度超越5G、越南、電動車、陸股等多檔ETF，凸顯季配高股息ETF吸引力。

從統計資料也發現，3月ETF定期定額人數普遍成長20％以上，而半導體、越南等主題ETF成長幅度都在20％以下，00713大成長的表現突顯台股+高股息仍是投資人最愛標的，被視為今年大黑馬。

截至4月底，國內共有40檔台股ETF掛牌，26檔為一年多次配息，其中，又有14檔為季配息，已成台股ETF最大勢力。

00713自2022年9月改為季配息，並納入收益平準金機制後，在高息優勢加上低波動設計帶動下，每逢除息月份就可見投資人數呈階梯式成長，也吸引存股族納為定期定額優先加碼標的，3月定期定額人數大增萬人，月增幅79.2％遙遙領先。

據證交所定期定額ETF戶數3月份統計，元大投信旗下最熱門的五大定期定額名單：0050、0056、00713、元大臺灣ESG永續（00850）、元大S&P500（00646）每月定期定額交易戶數合計39.6萬人，已佔前20大名單人數76.1萬人過半。