台股殖利率近年多位居全球股市前茅，加上ETF崛起，息收題材深受台股投資人青睞。根據臺灣指數公司等統計，截至2022年底，臺灣加權股價指數近三年股息殖利率約近4％，然而同一期間，電子科技股為主的特選臺灣科技優息指數近三年股息殖利率更高達7.2％、臺灣高股息指數則有6.6％。

復華台灣科技優息ETF(00929)經理人許忠成表示，根據統計，從2020年至2022年來的近三年間，加權股價指數以及電子類、金融保險、不含金融電子等各大類別指數當中，其中電子科技股市值居台股首位，以2022年為例，特選台灣科技優息指數為8.25％更是台灣加權股價指數3.72％的2.22倍，就長期投資角度而言，布局優質電子科技股或相關指數更可兼顧台股成長及收益投資機會。

許忠成指出，儘管電子產業正處庫存調整階段，不過包括電子零組件等族群，受惠AI應用推陳出新、5G以及車用電子等終端需求，持續提供其獲利成長動能，看好相關供應鏈後市表現，即使未來遭遇到市場震盪使價格進行修正，建議可逢低布局或透過相關ETF掌握投資契機。