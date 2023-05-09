近年颱風鮮少影響台灣，但乾旱、高低溫和豪雨影響卻逐漸增加，光是今年就有54項作物公告為天然災害救助，去年更高達175項。農委會表示，透過農業氣象站的精準資料，希望未來推動「指數型保單」，當產區因溫度、雨量達到上限標準時就啟動理賠。

農委會副主委陳駿季表示，農業保險的理賠常有許多爭議，包含氣象站距離實際農業活動地點遙遠而產生判定誤差，未來除透過新建的農業氣象站持續提供精準資訊外，也希望結合精準的氣象資訊推出「指數型保單」，當產區因溫度、雨量達到上限標準時就啟動理賠，也減少人員現勘的困擾。

中央氣象局長鄭明典表示，雖然台灣不大，但地形卻非常複雜，也影響許多「微氣候」，尤其在海邊差距非常明顯，可能有好幾度的差別，然而保險是看數字的，透過農業氣象站的精準資料，假如農業保險推動得好，可以更客觀分析氣候造成損害的額度，並透過區分重點項目來降低損失，保險後面其實有很多分析必須要做。