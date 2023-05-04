全球景氣不佳，科技巨頭Google母公司Alphabet大裁員1.2萬人，但執行長Sundar Pichai去年的薪水卻大幅增加，加上公司宣布啟動700萬美元的股票回購計畫，種種舉動點燃員工們怒火，直言公司比起善待員工，更尊重外部股東。

CNBC報導，根據美國證券交易委員會（SEC）的公開資料顯示，去年Sundar Pichai總共獲得2.26億美元（約新台幣69.33億）的總報酬，是2021年630萬美元的35倍，雖然今年有高達2.18 億美元，來自於三年一次的股票獎勵，但剩下的800萬美元薪資也比去年總和還要多。

對比蘋果執行長庫克（Tim Cook）減薪4成，Zoom執行長袁征自砍98%薪水，Sundar Pichai的高薪犯眾怒，加上財務總監Ruth Porat透過信件通知將縮減員工福利，包括筆電、健身課程到咖啡館用品的費用，徹底點燃員工怒火。

不僅如此，谷歌宣布啟動股票回購計畫，這也讓員工發文自嘲，「700億美元的回購顯示，公司比谷歌員工更尊重外部股東。」

事實上，Sundar Pichai的薪水與公開談話曾多次引起爭議，在裁員時承諾會負起全部責任，但高層仍被大砍獎金，此外，Sundar Pichai也在削減部分津貼時，喊話員工不應該把工作樂趣與金錢畫上等號。