美國區域銀行類股面臨沉重賣壓，美股收黑，不過蘋果財報優於預期，iPhone營收創同期新高，台股今天開盤走揚，早盤最高來到15673.62點，上漲64點，不過盤中台積電漲幅收斂、500元得而復失，代表中小型股的櫃買OTC指數拉回，大盤翻黑失守15600點，未站穩5日線約15596點，力保10日線約15536點，月線約15698點和季線約15638點形成上檔反壓。

到10時40分，台股加權指數來到15585.78點，下跌23.25點，盤中成交值來到新台幣約1011億元，其中電子股翻黑，金融股跌0.06%，航運股震盪跌0.48%，電機機械下殺挫跌1.3%。

盤中蘋概股台積電漲幅收斂，未站穩500元大關，鴻海力守平盤105元，日月光投控守平盤103元，大立光小漲；聯發科小漲、聯電小跌。

兆豐投顧協理黃國偉分析，台股今天盤中開高走低，力守5日線和10日線等短期均線，月線呈上檔反壓，不應是壓力的季線支撐不保，台股恐偏向弱勢格局，短中線箱型震盪整理，仍須觀察美國主要經濟數據以及美區域銀行財務變數。