彰化縣花壇鄉虎山巖金針花園區小而美，吸引許多遊客造訪。（孫英哲攝）

彰化縣花壇鄉虎山巖金針花園區近來成為5月份熱門賞花景點，交通部觀光局參山國家風景區管理處與虎山巖管理委員會今天宣布金針花季開鑼，樂齡大學的學員扮成花仙子熱舞為活動開場，現場氣氛熱烈！

彰化花壇虎山巖金針花盛開已成為全國旅遊盛事，吸引國內外遊客前往賞花拍照打卡，參山處今天出動觀光局吉祥物喔熊組長到場推廣花壇金針花，邀請全國民眾母親節假期全家來賞花，順遊大彰化，體驗美食美景，陪媽媽度過難忘母親節假期。

參山處長曹忠猷說，虎山巖金針花是台灣西部最早開的金針花，遊客不用大老遠跑到花東去看，而且不用門票也不收停車費，管委會還會炸開過的金針花給遊客品嚐，大受遊客歡迎。

虎山巖寺總幹事李宏熾表示，虎山巖金針花花期從每年4月中旬開始，比花東的金針花季早，還開在平緩山丘上，且金針花有「母親花」之稱，虎山巖金針花期常於母親節左右盛開，相當應景。

彰化花壇虎山巖金針花園區近年來都吸引爆滿遊客前來賞花，每逢假日都有上百台的遊覽車入園賞花，遊客屢創新高，園區也呼籲遊客不要亂停車影響交通，也不要亂採摘園區的李子，體諒所有維護賞花環境志工的辛勞。