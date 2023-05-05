在第一共和銀行倒台之後，本周地區性銀行股票繼續下滑；第一共和為近兩個月內第三家受創的銀行。根據分析公司Ortex的資料，僅周四一天，做空者就透過做空某些地區性銀行，賺取了3.789億美元的帳面利益。

消息人士指出，有鑑於銀行業的基本面強勁和資金水準充足，但賣空活動的增加、股票的波動，在近日都已經引起了聯邦和州政府官員注意。

該消息人士說：「聯邦和地方的監管官員越來越關注銀行股可能存在的操縱問題」。

白宮新聞秘書Karine Jean-Pierre表示，拜登政府正密切關注局勢，美國證交會(SEC)將會採取任何可能的行動，「政府將密切監控市場動態，包括健康的銀行所面臨的賣空壓力」。

美國銀行家協會(ABA)呼籲，SEC應調查銀行股和社群媒體涉入的大量賣空行為。該協會稱，賣空行為似乎「與基本的金融現實面脫節」。

ABA說：「我們呼籲SEC考慮動用現有的工具，採取措施來減少濫用交易行為的可能，並恢復投資人的信心」。

SEC主席Gary Gensler在周四表示，該機構將追查任何可能威脅投資人或市場的不當行為。

消費性銀行協會主席Lindsey Johnson強調，銀行業仍很強勁，他並要求官員必須對那些利用市場波動的「激進投資人的不道德行為」發出警告。

Johnson說：「這些金融機構仍具有韌性、資金充足，美國人可以放心的去保這些存款是安全的」。

賣空交易並不違法。賣空交易是指投資人出售借入的證券，並打算以較低的價錢回購這些證券，將兩者的價差占為己有。但是操縱股價則是違法的。SEC將操縱股價定義為，「透過控制或人為影響股價，來欺騙或欺詐投資人的一種意圖或故意行為」。