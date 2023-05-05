一名女網友說日前發現男友洗澡時偷偷在浴室看手機影片手淫，男友事後解釋比較快、也不會那麼累，但她晚上偷翻對方手機的封存相簿中找到多段「閨蜜與男友」的私密片，甚至有男友的兄弟們一起與女方嘿咻的畫面，她當下賞男友耳光並離開，也順便封鎖閨蜜。

該女網友在Dcard發文，她日前到男友家發現對方這幾天洗澡比平常多出約半小時，她某次突然破門而入，發現男友坐在馬桶上手淫，笑說「哎呦偷看片喔」，男友解釋這樣比較快、也不會那麼累，扮夜市她看對方手機，竟在封存的相簿中找到近20部私密影片，女主角竟是她的閨蜜。

該女網友說，影片中除了男友與閨蜜外，還有男友其他兄弟與女方上床的畫面，她說原本就知道閨蜜私生活很亂，但沒想到會搞上自己男友，而男友還私下收藏影像「超級好笑又可悲啊」，他當下賞男友耳光並提分手離開，也封鎖閨蜜，PO文說「現在想想他們該不會是男女優吧靠拍片賺錢？」

其他網友留言「你要不要確認妳自己沒被男友『紀錄』」」、「跟這種香爐有辦法做朋友也是蠻厲害的」、「如果是我應該會airdrop傳到自己手機」、「這種貨色不少歐，身邊有個有男友的女生跑去倒貼多金男還上床很多次了呢」、「求公開閨蜜ig 照片」、「這種閨密還能有20年交情喔」。