有些人對待自己親朋好友總是非常不友善，但對待外人卻會表現出熱情的一面，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，水瓶座、雙子座、天秤座對自己熟悉的人往往比較冷漠無情，而且也不會表達過多情緒，可是對外人則會180度大轉變，瞬間變得友善好相處。

▍水瓶座。

水瓶座個性獨立且非常理性，很難接受過於親密的行為，因此對待家人往往比較冷漠，認為身邊的人比較了解他們，所以不需要過多表達情緒。但對待外人時會表現出熱情、友善的一面，讓人覺得好相處，但實際原因是不想破壞和對方的良好關係，不得不開啟社交模式，以免自己在生活上難以做事。

▍雙子座

雙子座天生擅於社交喜歡結交各種朋友，他們對待外人時會展現幽默風趣的一面，讓身旁的人都樂於與他們相處，當朋友有難時也會毫不猶豫幫助對方。可是對待家人就如180度大轉變，表現得非常冷酷無情，原因是他們害怕處理家庭關係問題，導致不想面對產生逃避心態。

▍天秤座。

對於天秤座來說家庭是一種責任和義務的存在，所以會用嚴肅的方式去看待，且當家人沒有達到期望時，會表現出不耐煩、憤怒的情緒，導致家人沮喪進而矛盾增加。但對外人則會表現出熱情開朗的一面，因為他們不想破壞社交場合氣氛，也想顯得平易近人，所以往往會花費大量時間去照顧身邊的人，甚至不惜犧牲自己來保護他人利益。