北市1部民間救護車，6日晚間8時許行經承德路5段、中正路口時闖紅燈，意外與1部直行汽車擦撞，警消到場後，將救護車駕駛及直行車內的2人分別送醫，3人經治療後暫無大礙，事故原因正由警方釐清中。

警方指出，救護車車上當時並未載人，僅有駕駛1人開車，他行經承德路時闖紅燈，雖未在執行救援任務，但仍保有優先通行權，直行車應予禮讓。

車禍發生時，直行車內共有駕駛及另名乘客受到擦挫傷，3人送醫後均無大礙，2名駕駛酒測值均為0，士林警方已調閱路口監視器，進一步釐清雙方責任歸屬。