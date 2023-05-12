網友上傳影片，白色自小客車臨停於吉安鄉稻香村平交道內，因觸動平交道異物偵測系統，致當時台鐵列車緊急降速慢行通過，險釀事故。（摘自花蓮同鄉會臉書）

一輛白色自小客從台九線北上至吉安鄉稻香村平交道，警鈴已響、遮斷桿要降下時，竟闖入平交道範圍內黃網線，平交道感應到異物侵入，普悠瑪列車司機緊急煞車，險釀事故，讓人捏把冷汗；鐵路警察花蓮分局調監視器釐清將告發；因該處平交道路口較複雜，台鐵說會請公路單位研商，縣府建設處則說平交道與號誌連動會在評估，提醒駕駛人靠近平交道就要放慢車速。

有網友今在臉書社團「花蓮同鄉會」上傳影片，拍攝時間為5月9日晚上20時30分許，有一白色自小客車臨停於吉安鄉稻香村平交道內，因觸動平交道異物偵測系統，致當時行經該處的台鐵第317次列車普悠瑪列車，司機員採緊急降速後慢行通過，險釀事故。

根據畫面顯示，自小客車駛入平交道前黃色網格區，當時警鈴已響，隨即柵欄放下，自小客車「進退不得」，現場平交道「噹噹噹」聲音響起，列車放慢速度緩慢經過，過程讓人捏把冷汗，網友留言說，把火車司機叔叔嚇死了，要去收驚，白癡司機、這路口到底何時改善呢。

鐵路警察局花蓮分局調閱平交道監視器影像過濾與查證，呼籲遵守「停、看、聽」原則，若遇警鈴已響、閃光號誌已顯示，應立刻停止於停止線後方；但若遇警鈴與號誌顯示，已行駛至平交道範圍內，為避免衍生事故。

不過稻香村平交道黃線區域面積大，根據駕駛人反應，常有車行至黃線時警鈴響起，結果「誤闖」到平交道前，警鈴與柵欄這時緩慢下降，疑有設計不良改善需要。

縣府建設處長鄧子榆，稻香村平交道管制跟號誌狀況，詳細設計會深入了解，也確實可能會遇到，剛好火車經過，柵欄放下，交通號誌是綠色，讓駕駛人看到綠燈可以過，經過就碰到柵爛放下的警示啟動，這部分如何讓號誌更確切連動到火車平交道警示時間作用，要再做評估。

建設處說明，「鐵道的路權最大，平交道的位階最大」(噹噹噹時＋紅燈對閃)並與路口號誌連鎖，因每一台火車車速不同，鐵路計算距離路口30秒之時會傳遞訊給路口柵欄、鐵路號誌以及道路上號誌控制器，道路上的號誌接收訊號之後黃燈4秒變紅燈，讓駕駛人能放慢車速警示。

針對民眾反映平交道設計不良問題，台鐵花蓮電務段長洪明旭表示，稻香平交道路口比較複雜、路幅較寬，遮斷桿的幅寬約41米，車子在平交道開始告警，路口遮斷桿在4到6秒才會放下，遮斷桿平後，出口端的遮斷還沒放下，還有4到6秒秒差，若進入平交道範圍，一定可以利用秒差通過平交道，稻香平交道秒差已經調到最高的6秒。

因該處平交道常遇到車輛「卡」在平交道前後狀況，段長洪明旭強調，這部分涉及公路道路權責部分，會邀請相關單位召開會議解決問題，保障用路人安全。