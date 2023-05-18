高雄41歲林姓男子開車行經三民區大順二路、大豐二路口，因停紅燈越過停止線，擋住一旁建德路騎士通行，義交此時揮著指揮棒，示意林男往前開，但因眼前紅燈，讓林男相當猶豫，直到義交輕拍引擎蓋，林男才踩油門前進，未料下一秒就撞上63歲許姓女騎士，造成許女肢體擦挫傷，詳細肇事原因，待後續釐清。

因男子停等紅燈車輛影響通行，義交示意男子開往下個路口。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

據悉，大順路段正進行輕軌工程，導致建德路東西向大豐二路因工程部分阻擋些許路線，許多騎士都會先騎大順路再接大豐二路行駛。

不料男子剛起步，就碰撞女騎士，導致女騎士人車倒地。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

昨日上午9時30分許，林男開車行經大順二路、大豐二路口，停紅燈時超出停止線，進而擋住了建德路騎士通行，當時指揮交通的義交見狀，趁建德路沒有車輛時，指揮林男往前開到下個路口，林男猶豫了一下，擔心是闖紅燈，直到義交上前輕拍引擎蓋示意，林男才放心踩油門往前駛離。

不料林男才剛起步，就撞上從建德路騎出來的許女，許女人車倒地，三民二分局員警獲報到場測繪，雙方無酒駕，許女肢體多處擦挫傷，所幸送醫無大礙。警方指出，初步研判為林姓男駕駛未注意車前狀況，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

警方表示，審視當事人所提供行車記錄器影像畫面，義交指揮自小客車駕駛於紅燈時向前行駛，發生交通事故致人受傷，相關肇事案件已依規定受理及測繪，有關肇事責任，經調閱相關事證後，再予分析研判。