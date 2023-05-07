請領退休金連哪一天離職都是眉角！大多勞工符合退休條件後，會選擇月底離職，方便公司結算，但有勞工發現，若月底提早一天離職，便能多領一個月勞保老年年金。原來，離職申請退保的隔日才是退休日，也就是說月底離職，隔月的1日才符合請領資格，次月才發放年金，但如果提早一天離職，則會從當月作為起算點。

一位勞工年資已逾30年，符合退休資格後決定離職，勞保年金申請書的最後工作日押10月31日。原先他以為11月就能領到年金，卻遲遲等不到這筆錢入帳，殊不知勞保局認定11月1日才是「首月」起算點，年金12月才會發放，這也令他相當懊悔，不如提早一天30日離職。

依勞保條例規定，勞工年金是從提出申請當月開始按月給付，至於首月的計算方式，投保效力從退保申請表送至保險人或郵寄的當日二十四時止，也就是說隔日才是退保日。所以上述案例，該勞工11月才符合請領資格，年金12月才會入帳，若提前一天退休，11月就能領到10月的年金。

勞保局解釋，很多民眾以為，月底請領勞保年金等於損失一個月給付，但其實在年資計算上，也會多1個月的年資，這也會反應在未來每月的給付金額上。